Infrastrutture artificiali un pericolo per la fauna selvatica | l’appello per salvare i rospi

Ogni anno migliaia di anfibi in Lombardia tra cui il Rospo comune (nome scientifico Bufo bufo), affrontano gravi rischi a causa delle. Questi ostacoli, come canali di irrigazione e grate, possono intrappolare gli animali, compromettendo la biodiversità.Il Rospo comune è diffuso in tutto il territorio italiano, dalle pianure alle zone montuose, con l’eccezione di alcune isole minori. In Lombardia è particolarmente presente nelle aree boschive delle Prealpi e delle Alpi Orobie, lungo i corsi d’acqua come l’Adda e il Ticino, e nelle zone umide della Pianura Padana, come i parchi naturali del Mincio e del Parco Agricolo Sud Milano. Qui trova habitat ideali per la riproduzione e lo sviluppo delle larve. La sua presenza è un indicatore della salute dell’ecosistema.Sebastian Colnaghi, ambientalista impegnato nella sensibilizzazione per la tutela del pianeta e della biodiversità, ha recentemente condotto un intervento di salvataggio di alcuni, intrappolati in una presa d’acqua per l’irrigazione nella riserva naturale di Pantalica, in Sicilia.