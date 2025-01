Ilfattoquotidiano.it - Il desolante video di Meloni: è ormai rotto ogni velo di ossequio istituzionale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilcol qualecommenta “l’avviso di garanzia” (che non è un avviso di garanzia!) ricevuto dalla Procura della Repubblica di Roma è grave e: sempre più “bulli&pupe”, sempre meno Stato di diritto.Nel merito della vicenda del generale libico inseguito da un ordine di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, effettivamente arrestato dalla Digos a Torino, rimesso in libertà dalla Corte di Appello di Roma che ha contestato la irritualità dell’arresto, immediatamente espulso e riportato a Tripoli con un volo di Stato non torno, ognuno ha potuto farsi una opinione in questi giorni. Così come non commento le accuse di favoreggiamento e peculato contenute nell’atto redatto dalla Procura di Roma nei confronti di, Piantedosi e Mantovano.