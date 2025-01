Iltempo.it - Guerra aperta tra OpenAi e DeepSeek: le accuse sulle violazioni

Leggi su Iltempo.it

sostiene di aver trovato le prove che la start-up cinese di intelligenza artificialeha utilizzato i modelli proprietari dell'azienda statunitense per addestrare la sua app mentre crescono le preoccupazioni per una potenziale violazione della proprietà intellettuale. Il produttore di ChatGpt con sede a San Francisco ha dichiarato al Financial Times di aver riscontrato alcune prove di «distillazione». Questa tecnica, scrive ancora il quotidiano britannico, «viene utilizzata dagli sviluppatori per ottenere prestazioni migliori su modelli più piccoli utilizzando i risultati di modelli più grandi e più capaci, consentendo loro di ottenere risultati simili su compiti specifici a un costo molto inferiore. La distillazione è una pratica comune nel settore, ma il timore era chepotesse farlo per costruire un proprio modello concorrente, violando così i termini di servizio di