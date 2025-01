From è stata rinnovata per una quarta stagione

Leggi su Cinefilos.it

per unaÈ stato annunciato che la serie horror fantascientificaper unache sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ in Italia.Prodotta da Amazon MGM Studios, ladi From vanta un team eccezionale di produttori esecutivi, tra cui Jeff Pinkner (showrunner), John Griffin (creatore), Jack Bender (regista), Harold Perrineau, Josh Appelbaum, André Nemec e Scott Rosenberg di Midnight Radio, Anthony e Joe Russo e Mike Larocca di AGBO, e Lindsay Dunn. Adrienne Erickson di Midnight Radio è co-produttrice esecutiva. La produzione dellariprende quest’anno in Nuova Scozia.From svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che vi entrano. Gli abitanti devono lottare per mantenere un senso di normalità, cercando una via d’uscita e affrontando le minacce della foresta circostante.