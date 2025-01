Oasport.it - Fabrice Santoro senza mezzi termini: “Sinner è disumano, può vincere anche sulla terra”

“Il mio obiettivo è quello di diventare un giocatore completo“. Così si era espresso Janniknei giorni a Melbourne, dove il n.1 del mondo ha vinto il suo terzo titolo Slam della carriera, il secondo consecutivo in Australia. Un Major quasi dominato, in cui gli avversario sono stati sgretolati dalla granitica solidità del giocatore italiano.Ci si chiede quali possano essere le sue ambizionisulle altre superficie, dal momento che sul cemento l’azzurro ha dimostrato la propria superiorità rispetto alla concorrenza. A pronunciarsi in questo senso è stato, ex tennista francese e consulente di Bein Sport, che l’anno passato fu colui che comunicò a Jannik, dopo la vittoria nei quarti di finale del Roland Garros, la sua ascesa alla vetta del ranking ATP.“Non so se riuscirà a realizzare il Grande Slam, ma quello che so è che puòtutti i tornei del Grande Slam a cui parteciperà.