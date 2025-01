Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa all'ottava giornata. Partite, orari e dove vederle

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 29 gennaio 2025 – L'si prepara all'ultimadella fase campionato, tutti i verdetti saranno decisi al termine dei prossimi 90 minuti. La Lazio di Baroni, già certa della qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff, affronterà il Braga, che invece è ancora immischiato nella lotta per entrare tra le migliori 24. Sarà decisamente più delicata la gara della Roma, dato che all'Olimpico arriverà l'Eintracht Francoforte, seconda in classifica a quota 16. I giallorossi di Ranieri, ventiquattresimi con 9 punti conquistati finora, cercano un posto per i playoff, e la gara di domani sarà fondamentale per il loro proseguo nella competizione europea. La Lazio tra Braga e Cagliari I biancocelesti sono già certi della qualificazione, e anche la differenza reti di 13 contro i 6 di Eintracht e Athletic Bilbao gioca a suo favore per chiudere al primo posto.