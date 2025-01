Universalmovies.it - Drop – Accetta o Rifiuta | Trailer dal thriller Blumhouse

Leggi su Universalmovies.it

Universal Pictures ha condiviso in rete ildi, ilprodotto dae Platinum Dunes.Il film vede la regia di Christopher Landon (già autore di Auguri per la tua Morte), su una sceneggiatura firmata da Jillian Jacobs & Chris Roach (autori di Obbligo o verità e Fantasy Island di). Al centro della trama diuna donna alle prese con un appuntamento romantico al buio che assume via via le sembianze di un incubo ad occhi aperti. Nel cast, oltre alla protagonista interpretata da Meghann Fahy, anche Brandon Sklenar, interprete di It Ends with Us.ItalianoNote di ProduzioneIl regista Christopher Landon torna aidall’intensità giocosa e imprevedibile, perfezionata nei film Auguri per la tua Morte, in questo giallo moderno dove chiunque è un sospettato.