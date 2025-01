Calciomercato.it - Dopo l’abbraccio arriva l’assist: così Dorgu spiana la strada a Conte

Leggi su Calciomercato.it

Il Napoli è direttamente interessato dell’affare tra Lecce e Manchester United: ora la trattativa per Garnacho può sbloccarsi definitivamenteC’è stato un momento in Napoli-Lecce, a fine partita, che ha suscitato parecchia curiosità in mezzo al campo.trae Patrick. Il mister gli sussurrò anche qualcosa all’orecchio. Apprezzamenti.Patricke Antonio(LaPresse) Calciomercato.itL’interesse del Napoli per Patricknon era segreto, anche il presidente Sticchi Damiani ne era consapevole, ma il club azzurro si sarebbe voluto muovere questa estate. Quando magari, con l’accesso in Champions League, sarebbe tornata utile una pedina sulla corsia di sinistra.Il prezzo del cartellino del giovane esterno danese è stato fissato dal Lecce a quasi 40 milioni di euro, attualmente non alla portata del Napoli che aveva altre esigenze.