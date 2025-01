Metropolitanmagazine.it - Diddy, un ex assistente confessa: “Forzato ad avere un rapporto sessuale con una donna per mostrare fedeltà a Combs”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, un presunto exdel rapper ha condiviso sulcon il rapper durante il periodo nel quale hanno collaborato.Philippe Pines ha lavorato al fianco didal 2019 al 2021, sostiene che il rapper una volta lo abbiaaduncon unaper mostrargli la sua “” nel corso della collaborazione con il rapper. L’exha aggiunto di essere stato spinto a bere alcool durante una delle famigerate feste del magnate, quando lo stesso effettuava questa proposta. “Mi ricordo le parole: ‘Mostrami la tua”, dichiara Pines in un’intervista contenuta nell’episodio finale del documentario The Fall Of, andata in onda nella sera di ieri martedì 28 gennaio., la versione dell’ex“Mi ha afferrato dalle spalle, facendo una sorta di massaggio veloce, come quando un allenatore lo fa ad un giocare che sta per entrare in gioco, e mi ha messo in mano un condom, spingendomi verso una ragazza che stava sul divano”.