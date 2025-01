Amica.it - Con ricerche schizzate alle stelle, complice TikTok, questo è il design che tutti (star incluse) vogliono ora. Primo in classifica nell'ultimo report di Lyst

Si chiama Brooklyn, in onore di quel suo stile decisamente newyorkese che ci si aspettava avrebbe fatto impazzire il mercato americano. Ma non solo, questa borsa di Coach, lanciata’autunno inverno 2024 2025 è stata decretata dail prodotto più gettonato del quarto trimestre dell’anno appena concluso. Tra più di otto milioni di articoli, filtrati in base al volume di menzioni sui social media insieme a, visualizzazioni di pagina, interazioni e vendite’app, è lei la borsa più desiderata del momento. Ed è anche abbordabile. Le celebrity l’avevano già puntata, con diversi scatti di Bella Hadid che hanno fatto il giro del web. Ma il successo diè da attribuire alla sua capienza e allo stile minimal.