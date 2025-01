Ci siamo guardateli Stefania e Iago insieme avevano ragione Eva e Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da giorni ormai al Grande Fratello non si fa che parlare anche diOrlando eGarcia. Ricordiamo che la conduttrice è stata richiamata come concorrente poche settimane faa Eva Grimaldi mentre l’attore, che era stato eliminato tempo addietro, è stato ripescato grazie al nuovo meccanismo che Alfonsoha introdotto in questa edizione. Dapprima divisi dal muro che separa casa e tugurio, i due hanno iniziato a chiacchierare.Spinti anche da Eva Grimaldi, anche lei ripescatala scorsa settimana, si sono poi riuniti e nell’ultima diretta il conduttore li ha un po’ stuzzicati. Era prevedibile. Lui sembra molto interessato a lei, che dal canto suo è molto lusingata da queste attenzioni e più volte da quando sononella casa hanno avuto l’occasione di confidarsi e trascorrere del tempo