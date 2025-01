Pronosticipremium.com - Capitolo cessioni, non solo Hermoso e Zalewski: due club su Dahl

Leggi su Pronosticipremium.com

CI avviciniamo alla fine di questo mese di gennaio e di conseguenza anche alla chiusura della finestra invernale di calciomercato, fissata per il prossimo 3 febbraio. In questi ultimi giorni di trattative, la Roma dovrà riuscire a portare qualche nuovo rinforzo a Claudio Ranieri, che per il momento ha visto sbarcare a Trigoria Rensch e Gollini, in attesa di un possibile vice Dovbyk e di un difensore vista quella che è la partenza ormai certa di.Domani le visite perIn queste ore infatti la società giallorossa sarebbe molto attiva sul fronte, con diversi giocatori che potrebbe partire. Come detto, propriosi sta accasando al Bayer Leverkusen, dopo che i duehanno trovato l’accordo sulla base di un prestito. Per il difensore spagnolo, stando a quanto riportato da Sky Sport DE, sarebbero previste le visite mediche nella giornata di domani.