Bergamonews.it - Camion si ribalta a Treviglio: conducente ferito, carico disperso

Un mezzo pesante si èto su un lato finendo nei campi in via Bergamo a. Il, un uomo di 66 anni, è rimastoed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Ilche trasportava per conto di una ditta di Rivolta d’Adda, come mostrano le immagini, si ènel campo a lato della strada.Da accertare le cause alla base dell’incidente: se un malore, una distrazione o altro ancora. Sul posto, poco dopo le 14 di mercoledì 29 gennaio, sono intervenute l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco, la Polizia Locale die la ditta di bonifica stradale Rs6 snc.