Alessia Pifferi, la sorella: "Non era una incapace lasciata sola. Lei mi allontanava"

“Io e mia madre non la vediamo mai. Ho preso le distanze da quello che ha fatto: non è vero che era unada. Noi ci siamo sempre state, era lei che mi allontava”. Così Viviana,dicondannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana,morire di stenti, nel luglio 2022. Oggi era in programma l’udienza d’appello per decidere una possibile nuova perizia psichiatrica a carico della donna, udienza rinviata al prossimo 10 febbraio. La 39enne non si è presentata in aula, ha inviato un certificato medico che attesta problemi di salute.