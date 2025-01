Trump insiste sul suo piano di pulizia di Gaza | È un posto violento i palestinesi vivrebbero meglio altrove

Leggi su Open.online

«Vorrei che andassero in un’area dove possano vivere senza sconvolgimenti, rivoluzioni o violenza». A parlare è Donalde il riferimento è alla popolazione palestinese, sconvolta da oltre un anno di guerra nella Striscia di. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente americano è tornato sul suo controversoper «ripulire» l’enclave palestinese, costringendo i suoi quasi due milioni di abitanti a trasferirsi in Egitto e in Giordania. «Quando guardi la Striscia di– ha continuato– è un inferno da così tanti anni. Ci sono state varie civiltà su quella striscia e c’è sempre stata violenza. Potresti far vivere le persone in aree che sono molto più sicure e forse molto migliori e molto più comode».Netanyahu vola daA questo punto, i giornalisti presenti sull’Air Force One hanno provato a incalzare il presidente americano, chiedendogli se abbia smesso di credere nella soluzione due popoli-due stati.