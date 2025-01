Ilgiorno.it - Troppi rifiuti sparsi in città: "Aiutateci a migliorare Pavia"

Non soloingombranti, per le strade si trovano cartacce, deiezioni canine e sacchi della spazzatura. Quando poi ci sono le feste di laurea, anche i coriandoli di plastica si infilano tra il porfido. Per sensibilizzare i cittadini e contrastare questo fenomeno ancora troppo diffuso in, lunedì prossimo partirà una campagna di sensibilizzazione promossa da Comune e Asm. Attraverso i media locali, manifesti, ma anche sui bus, con post, storie e video sui social media, vetrofanie per gli esercizi commerciali e adesivi calpestabili posizionati in zone strategiche dellasaranno veicolate cinque immagini di comportamenti lesivi del decoro urbano e per ognuna una “scusa“ tipica associata a quel comportamento. "Le uniche scuse che valgono sono quelle che dobbiamo alla nostra" hanno sostenuto gli amministratori.