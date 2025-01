Ilgiorno.it - Tentato omicidio a Erba. Ventiduenne a processo

Dopo l’aggressione del giorno di Natale, tutti i testimoni sono stati riconvocati in Questura e sentiti, per arrivare a confermare le accuse dinei confronti di Zulqarnain Zulqarnain, pakistano di 22 anni domiciliato a. Era finito in carcere per l’aggressione un suo connazionale, il suo ex datore di lavoro, titolare dell’autolavaggio Brillante Car di viale Resegone a, a cui aveva scagliato addosso liquido infiammabile e cercato di dargli fuoco, per poi tornare alla carica nel tentativo di colpirlo con un taglierino. Zulqarnain era stato bloccato da altri dipendenti che lo avevano immobilizzato a terra. Dopo aver ulteriormente risentito i testimoni per accertare ogni dettaglio di quelle due aggressioni – la prima con l’accendino e il liquido infiammabile, la seconda con un taglierino - avvenute in sequenza, il sostituto procuratore di Como Giulia Ometto ha chiuso le indagini e chiesto ilcon giudizio immediato, formalizzando l’accusa.