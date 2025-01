Spettacolo.periodicodaily.com - Tancre presenta “Non vedo più”, un viaggio emotivo tra passato e presente

Fuori dal 24 Gennaio, “Nonpiù” è il nuovo singolo di, un brano che si identifica con delle linee melodiche che entrano in testa e una scrittura simile ad flusso di coscienza, il tutto, avvolto dall’atmosfera anni ottanta della strumentale.Scopri ‘Nonpiù’, melodie anni Ottanta perIl 24 gennaio segna l’uscita di “Nonpiù”, il nuovo singolo di. Questo brano si distingue per le sue linee melodiche coinvolgenti e una scrittura che scorre come un flusso di coscienza. Avvolto da un’atmosfera anni Ottanta, con sonorità che richiamano quel periodo, il pezzo siinizialmente come una canzone leggera e allegra, con un testo universale che potrebbe sembrare dedicato alla fine di una storia d’amore. Tuttavia, ascolto dopo ascolto, la canzone rivela un significato più profondo e struggente, poiché riflette ile la lotta interiore dinell’affrontare la perdita prematura della sua sorella.