Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, segnali di crisi per Meloni: Fratelli d’Italia perde quasi l’1%

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non si può parlare di, ma di certo l’inversione di tendenza è chiara e peril distacco neirispetto al Pd inizia a ridursi. L’ultima rilevazione di Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani conferma il primato del partito di Giorgia, ma anche un calo diun punto percentuale in circa venti giorni.Allo stesso tempo il Pd resta sostanzialmente stabile, riducendo le distanze rispetto al partito della presidente del Consiglio. Chi cresce, invece, è il Movimento 5 Stelle, che è il partito che guadagna più consensi in quest’arco di tempo dietro solo ad Alleanza Verdi-Sinistra.in calo e il Pd si avvicinaCome detto in testa rimane, purndo lo 0,9% dei consensi rispetto alla rilevazione del 9 gennaio: ora il partito di Giorgiasi attesta al 30,6%.