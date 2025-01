Romadailynews.it - Roma: Bonessio (Avs), Amedeo Ciaccheri fermato in Turchia, solidarieta’ e vicinanza

Al presidente del MunicipioVIII“esprimo la mia pienabloccato a Istanbul dalla polizia dell’oligarca turco Erdogan, mentre stava rientrando in Italia”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Avs Fernando.“Lanon tollera chi dalla comunita’ internazionale esprime sostegno al popolo curdo – prosegue-.tornava dal Rojava, il territorio autonomo nel nord est della Siria, e si trovava insieme ad una delegazione internazionale che ha voluto verificare le condizioni in cui versano campi profughi che ospitano i rifugiati. Quella dellae’ una vera intimidazione, ma conosciamo bene lo spirito die sappiamo che da questa esperienza uscira’ ancora piu’ forte e determinato a continuare la battaglia per i diritti internazionali, nonche’ a far conoscere in occidente cosa avviene ai confini dell’Europa per le precise responsabilita’ di un Paese che continua fare pressione per poter entrare nella Ue, ma non intende applicare i principi base della convivenza civile internazionale”, conclude.