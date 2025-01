Biccy.it - Rivelazione di Fedez sulla donna amata in segreto: video della confessione

Qualche mese fa Fabrizio Corona ha fatto unain merito ad una presunta amante di, unache il rapper avrebbe amato per anni, anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Ieri nel podcast Falsissimo l’ex re dei paparazzi ha dato qualche dettaglio in più, con tanto di chat, nome e cognomemisteriosa, audio WhatsApp e molto altro. Fabrizio ha poi aggiunto che la rottura trae questa ragazza sarebbe stata la causa di una profonda crisi che il rapper ha avuto a Sanremo, la stessa sera che ha presentato il suo brano a Sarà Sanremo. Ma in realtà lo stessoqualche tempo fa si era lasciato scappare qualcosa.Due settimane faa Pulp Podcast ha rivelato di aver fatto un’esperienza mistica e di essersi fatto leggere le foglie del destino. E proprio in quella puntata del podcast e in merito a questo “viaggio esoterico”, il cantante ha fatto unache adesso acquista un senso.