Lettera43.it - Rai, le nomine slittano a dopo Sanremo

Il cda Rai si riunirà il 29 gennaio 2025 ma non ha in programma alcuna nomina. Lo ha rivelato Adnkronos, che ha spiegato come sulle scrivanie dei consiglieri d’amministrazione non sia arrivato alcun curriculum, nemmeno per le direzioni ad interim di Tgr, Tg3 e Rai Sport. Queste ultime attualmente sono affidate a Roberto Pacchetti, Pierluca Terzulli e Massimiliano Mascolo. La riunione del 29 gennaio sarà l’ultima negli uffici di Viale Mazzini prima della chiusura della sede per la bonifica dall’amianto. I vertici della Rai si concentreranno poi sul Festival di2025, in programma dall’11 al 15 febbraio, e soltantopotrebbero arrivare le. Non è stato però stabilito alcun cronoprogramma in tal senso.LEGGI ANCHE: I direttori dei tg Rai a raccolta da Barbara Floridia e Descalzi all’Aniene per Sommella: le pillole del giornoArticolo completo: Rai, ledal blog Lettera43