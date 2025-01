Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo, un’altra sconfitta e ancora una volta in dieci. Capitan Fabbri: "Mi dispiace. I complimenti non ci bastano»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ildomenica, in casa, contro il Chieti, avrebbe meritato sicuramente il pareggio e forse anche qualcosa di più. La prestazione della squadra di Giuliodori non è mancata, soprattutto in un secondo tempo dove i biancoverdi hanno creato tanto, ma concretizzato niente. E così, per la seconda giornata di fila, i fidardensi escono dal campo senza punti e in. A Teramo il cartellino rosso era stato sventolato a Elezaj, domenica, al Mancini, contro il Chieti, espulso, sempre nella ripresa e sempre nel momento migliore del. "Lasciare la squadra inè una feritaaperta - le parole didomenica sera proferite a Tvrs - e forse pure nel nostro momento migliore, perché loro erano in grossa difficoltà. Siamo andati vicinissimi al gol almeno in tre occasioni nitide".