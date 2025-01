Ilrestodelcarlino.it - Protesta trattori Pesaro: alle 14 il via: ecco il percorso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 gennaio 2025 – Sono arrivati a decine già di prima mattina, rigorosamente a bordo dei loro, gli agricoltori della provincia die Urbino oggi si sono riuniti in presidio nel terreno agricolo che si affaccia sulla rotatoria che porta all’ingresso dell’autostrada, iniziando una cinque giorni di. ph.LucaToni Le motivazioni che li hanno portati a scendere in piazza oggi sono le stesse che già un anno fa li aveva convinti ad unirsi perre: prezzi del grano sempre più in calo, concorrenza sleale dovutaimportazioni, difesa del Made in Italy. Tantissimi i giovani presenti alla manifestazione, provenienti in gran parte dall’entroterra pesarese e che aderiscono al comitato Orgoglio Agricolo, come spiega il portavoce Gabriele Rossi: “Abbiamo deciso di organizzare una nuova manifestazione per portare a conoscenza tutti i cittadini della situazione che stiamo vivendo – dice -.