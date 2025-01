Bergamonews.it - Ora è ufficiale: iniziato l’iter per l’apertura del McDonald’s a Clusone, ecco come sarà

. Il primo attodi un lungo iter che porterà in Alta Val Seriana il primo ristorante di una catena fast food:anticipato lo scorso 9 gennaio da Bergamonews, sul territorio comunale diaprirà presto un.Dopo mesi di indiscrezioni è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune una delibera della giunta che avvia “il procedimento di esclusione Vas (valutazione ambientale strategica) per il Suap in variante alle previsioni del piano delle regole denominato”.Il ristorante della catena statunitense sorgerà lungo la Statale 671, all’ingresso della frazione Fiorine, in un fabbricato che che fino al gennaio 2020 ospitava l’autosalone. I proprietari dell’area hanno presentato in Comune una richiesta di esclusione della Vas per la ristrutturazione con demolizione dell’edificio esistente e di cambio di destinazione d’uso: dalla doppia capacità attualmente prevista (commerciale al primo piano, dove c’era l’autosalone, e residenziale al piano superiore), l’area diventerà ora ad uso “commerciale per somministrazione alimenti e bevande”.