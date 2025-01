Anteprima24.it - “O con me o con tua figlia”, ma lei dice no e lui la perseguita: arrestato 33enne

Tempo di lettura: < 1 minutoUndi origini senegalesi è statoe posto ai domiciliari a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dai carabinieri con l’accusa di stalking verso la compagna. Quest’ultima ha denunciato l’uomo dopo un grave episodio di violenza avvenuto in casa con ilche avrebbe afferrato la donna per i capelli scaraventandola sul pavimento davanti alladi due anni che la donna ha avuto da una precedente relazione.Dalle indagini dei carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere è emerso che ilaveva messo la compagna di fronte ad una scelta quasi impossibile. “Se vuoi stare con me – le avrebbe detto – devi rinunciare a tua. Affidala al padre”.Il senegalese, ha raccontato la donna, avrebbe mostrato una costante intolleranza verso la bambina, e dopo che lei ha scelto di non rinunciarvi in alcun modo, ilha iniziato arla con appostamenti, telefonate e messaggi, minacciandola di pubblicare sui social network video che li ritraevano in momenti di intimità.