Mezzo dei vigili del fuoco si ribalta e finisce fuori strada

Capannoli (Pisa), 28 gennaio 2025 – Incidente nella mattina di oggi, martedì 28 gennaio, a Capannoli in provincia di Pisa. Undeidelsi èto per cause in corso di accertamento ed è finito. È successo sulla via Volterrana intorno alle 08:30. In base alle prime informazioni fornite daidel, durante le operazioni di soccorso nel tragitto tra il distaccamento dei volontari di Ponsacco e il luogo dell’intervento, ildeidel, un, è uscito difinendo ai margini della carreggiata. Gli occupanti sono stati estratti dal personale deidelincolumi ma comunque trasportati all’ospedale di Pontedera per gli accertamenti e le cure del caso. Il personale deidelha collaborato con il 118 oltre a mettere in sicurezza i mezzi e i luoghi dell’intervento.