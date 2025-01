Iltempo.it - Mattarella: "Auschwitz provoca sempre infinito orrore. Non è parentesi, ma monito insuperabile"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2025 ", scuote le nostre coscienze, le nostre convinzioni. Genera angoscia, turbamento, interrogativi laceranti. Non si va, non vi si può andare, come se fosse solo un memoriale di un'epoca passata, un sito storico oggi trasformato in un monumento alle vittime di tanta sofferenza. Da– smisurato cimitero senza tombe - si torna ogni volta sconvolti. Perchéè il “non luogo” per eccellenza, una nebulosa, dove le coordinate spaziali si smarriscono e il tempo si ferma. Non è una, per quanto orribile. Alberga nel fondo dell'animo dell'uomo. È une, insieme, una tentazione che sovente affiora". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, alle celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale.