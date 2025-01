Ilfoglio.it - Maltempo, crolla un muro a Genova. Strade allagate a Firenze

Allerta meteo in Liguria e Toscana. Questa mattina, poco dopo le sette, ato unper una frana che ha colpito via dei Cinque Santi, nel quartiere del Legaccio. Sono accorsi sul posto i vigili del fuoco dicon le squadre di movimento terra e le unità cinofile. Non si sa ancora se qualcuno sia rimasto coinvolto, ma sembra esserci stata una perdita di gas. Alle 5:30 un’altra frana ha invaso la carreggiata della statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure e ha coinvolto un’auto, ferendo una persona, che ora è ricoverata in codice giallo all’ospedale San Marino. E’ stato colpito anche un palo dell’illuminazione elettrica che è caduto sulla strada e Anas ha chiuso il tratto della statale indicando come alternativa l’A7. C'è stata inoltre l’esondazione dell’Entella (poi rientrata) e una frana in Valfontanabuona a causa della quale i vigili hanno fatto sfollare quattro famiglie per ragioni di sicurezza.