Ilrestodelcarlino.it - La Primavera beffata sul finale . Tiene testa al Sassuolo ma perde

2 CESENA 1(4-3-2-1): Scacchetti; Parlato, Corradini, Benvenuti, Barani; Leone, Tomsa (1’ st Lopes), Cardascio (28’ st Seminari); Bruno (36’ st Vedovati), Knezovic (12’ st Minta); Sandro (36’ st Daldum). All.: Bigica. CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (1’ st Arpino), Gallea, Valentini, Domeniconi; Ronchetti (30’ st Abbondanza), R. Campedelli, Castorri; Ghinelli (24’ st D. Zamagni); Perini (30’ st Tosku), Coveri (36’ st Papa Wade). All.: N. Campedelli. Arbitro: Silvestri di Roma 1. Reti: 16’ st Coveri, 21’ st Bruno, 49’ st Leone. Note: ammoniti Leone, Tomsa, Gallea; angoli 5-3 per il. Adesso cominciano ad essere davvero troppi gli episodi che girano per il verso sbagliato, troppi i gol subiti in generale e negli ultimi minuti in particolare. Ancora una volta la squadra allenata da Nicola Campedelli esce dal campo con la consapevolezza di avere disputato una gara nel complesso buona e di aver tenuto fino all’ultimo secondoalcampione in carica ma senza raccogliere punti.