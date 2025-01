Ilfattoquotidiano.it - “Ho sposato un uomo di 43 anni più grande di me: la gente pensa che io cerchi i suoi soldi ma abbiamo un accordo prematrimoniale”: Imani Cupé si difende

L’amore non ha età. Ma quando ci si ritrova a viverlo, ecco che i problemi vengono a galla. E in questo caso non si parla della veridicità dei sentimenti, i due stanno assieme da diecie si sono conosciuti online, quanto delle dicerie e delle pressioni ricevute ad ogni uscita, ad ogni sguardo. A lamentarsene, come riporta il Daily Mail, è la 34enneche sta con unpiùdi 43. Il “fortunato” è il contabile Larry Scott, che dine ha 77. Il problema? “Dicono che sto con lui per i, ma non è vero. Sì, mi vizia. Maun“.E ancora: “Alcuni dei commenti negativi che ho ricevuto online erano del tipo ”lo sto usando solo per i” o ”è davvero lesbica e lo sta usando solo per i. Alcune persone cercano di insinuare che la nostra relazione non è autentica.