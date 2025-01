Unlimitednews.it - Droga, smantellata rete internazionale traffico tra Milano e Verona

(ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di, sotto il coordinamento dei magistrati del Settimo Dipartimento della Procura della Repubblica di, hanno eseguito, con il supporto dei Baschi Verdi meneghini, un’ordinanzadi custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dinei confronti di 10 indagati, dopo averne arrestati in flagranza altri due, tutti ritenuti appartenenti a un sodaliziocriminale. L’operazione anticondotta dalla Sezione Mobile del Nucleo diPolizia Economico-Finanziaria scaligero ha consentito di sequestrare circa 83 chilogrammi di cocaina, 103 chilogrammi di hashish e 170.000 euro in contanti.mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo