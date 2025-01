Comunicato ufficiale Grande Fratello Pamela e Iago informano la Casa | parte la festa

Leggi su Caffeinamagazine.it

dadel, la produzione convoca tutti in salone. È successo nel primo pomeriggio di oggi dopo una puntata, quella del 27 gennaio, a tinte fortissime: segnata dall’addio di Luca Calvani e nella quale i confronti non sono proprio mancati. Tra quelli più intensi, lo scontro tra Amanda ed il resto della. Signorini ha infatti mandato in onda la clip in cui alcuni coinquilini non ci sono andati troppo alla leggera con la cognata di Albano Carrisi.>>“Hanno tagliato tutto”., bomba sul video scandalo di Giglio“Sta facendo unafigura di merda. Vai a recitare da un’altra. Da adesso sarà guerra”, ha detto Jessica nella clip. Shaila Gatta, poi, ha aggiunto: “Sono fiera che se ne sono accorti che Amanda è unbluff.