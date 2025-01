Claudia Chessa la 18enne volata dal balcone dell’hotel a Malta | Mi sono lanciata per sfuggire alle botte di Alessio

Leggi su Open.online

La polizia maltese sta indagando sulla vicenda di, una ragazza di 18 annidaldi un hotel di La Vtta, dove si trovava in vacanza studio. Per i fatti avvenuti mercoledì scorso, 22 gennaio, gli inquirenti maltesi ipotizzano il reato di violenza domestica. La giovane sostiene infatti di essersidalperall’aggressione del fidanzato, un 27enne originario come lei di Arzachena, in Sardegna. «Non mibuttata, stavo scappando dall’aggressione del mio fidanzato e l’unica via d’uscita era buttarmi dal», avrebbe raccontato la ragazza al padre, SilvanoLupo, questo il nome del fidanzato, è stato interrogato dalla polizia maltese, trattenuto in stato di fermo per 48 ore e multato per abuso di stupefacenti, ma è poi stato lasciato libero di rientrare in Italia, con il divieto di avvicinarsi aper tre anni.