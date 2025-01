Lettera43.it - Che fine ha fatto il Partito democratico Usa? Sfide e incognite dell’opposizione a Trump

In casa democratica la sensazione prevalente è di stordimento. La vittoria di Donaldalle elezioni del 5 novembre scorso ha mandato in frantumi non solo il sogno di eleggere la prima presidente donna, Kamala Harris, ma soprattutto le certezze sul futuro del Paese. Negli stessi giorni in cui il presidente repubblicano firmava a raffica ordini esecutivi, anche molto controversi, poche sono state le voci che si sono sollevate dal campo. Oggi ildell’Asinello è escluso da tutti i luoghi che contano: Casa Bianca, Congresso, Corte suprema. Sembra lique, senza una chiara strategia di opposizione.LEGGI ANCHE: Se la furia anti-migranti diviola pure l’ultimo baluardo delle scuoleIl primissimo approccio che ilsembra aver deciso di adottare è di aspettare e vedere.