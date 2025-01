Terzotemponapoli.com - Capuano: “De Laurentiis deve fare un regalo al Napoli e prendere un attaccante”

Un’analisi schietta sulle esigenze delDurante la trasmissione “Salite sulla giostra” su Stile TV, il dirigente sportivo Ciroha fatto il punto sul momento del, ponendo l’accento su alcune questioni strategiche che il clubaffrontare. La sua analisi ha toccato temi caldi come la gestione della rosa e la necessità di rinforzare il reparto offensivo.: La continuità come chiave per restare in vettaha evidenziato l’importanza della continuità di risultati per mantenere il primato in campionato: “Da qui in avanti ogni match sarà difficile e ogni palla dovrà essere gestita con estrema attenzione. Serve continuità per restare là in vetta”. Un monito chiaro per il, che non può permettersi cali di tensione in una Serie A sempre più competitiva.