Bergamonews.it - Boom di disturbi psichici tra gli adolescenti: “Dopo la pandemia aumenti del 30%”

Bergamo. “Le diagnosi dimentali sono in continua crescita, registrandoanche del 30% nelle categorie più fragili e sono proprio i giovani a pagare il prezzo più alto, soprattuttola”. Così la dottoressa Emi Bondi, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asst Papa Giovanni XXIII, invita a non sottovalutare i sintomi di possibili malattie psichiche che si possono manifestare già nel corso dell’adolescenza, affinché si possano trattare in maniera efficace evitando che peggiorino e si cronicizzino.Sottolineando la necessità di affrontare questi argomenti superando stigmi e tabù, l’esperta è invervenuta all’incontro inaugurale del ciclo di appuntamenti di sensibilizzazione sulla salute mentale in età adolescenziale dedicato agli studenti del Liceo Scientifico Statale “Filippo Lussana” di Bergamo.