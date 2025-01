Quotidiano.net - “Alice in Borderland”, che serie è e cosa c'entra con “Squid Game”

Roma, 28 gennaio 2025 – Fin dal suo debutto su Netflix nel 2021, '' si è affermato come uno dei maggiori fenomeni culturali del nuovo millennio. Le vicende di Gi-hun e dei suoi compagni hanno immediatamente catturato l'attenzione del pubblico, desideroso di vedere in streaming storie adrenaliniche e drammatiche come appunto quelle dellatv coreana. Dopo l'uscita della seconda stagione di '' alla fine del 2024, in attesa della terza stagione (nel corso del 2025), gli spettatori hanno nuovamente considerato alcune produzioni che condividono un'impostazione narrativa simile e continuano ad alimentare un acceso dibattito in linea. Tra esse spicca 'in Borderlan d',giapponese che antecedente al fenomeno coreano, dal momento che ha debuttato nel 2020 , un anno prima dell'esordio di ''.