Thesocialpost.it - Tragico incidente a Pisa: ciclista investito e ucciso

Leggi su Thesocialpost.it

Un gravestradale si è verificato questa mattina, 27 gennaio, a. Intorno alle 7, unè stato travolto da un veicolo mentre attraversava la strada in via del Brennero, perdendo tragicamente la vita.Impatto fataleL’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare. Le autorità non hanno ancora rivelato l’identità della vittima. Vista la gravità della situazione, era stato allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso, ma purtroppo i tentativi di salvare la vita all’uomo si sono rivelati vani.Intervento delle autorità e dei soccorsiSul luogo dell’sono giunti rapidamente i sanitari dell’automedica die un’ambulanza della Pubblica Assistenza locale. Contestualmente, la polizia municipale ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.