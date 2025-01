Lanazione.it - Torna Runforlove, la corsa solidale della Fondazione Meyer

Firenze, 27 gennaio 2025 –anche per il 2025 ladi San Valentino organizzata dalla: i proventi delle iscrizioni verranno, anche stavolta, destinati al sostegno del progetto Play Therapy a favore dei piccoli pazienti dell'ospedale.virtuale per tutti gli "amori" La formula è sempre la stessa, in modalità virtuale: si corre dove si vuole, con chi si vuole, quando si vuole nei giorni compresi tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio 2025. L'importante è farlo in coppia o con la persona alla quale si vuole più bene. Quindi via libera a tutti gli “amori”: quello tra migliori amici, tra compagni di allenamento, tra colleghi, nipoti e zii, coniugi, fidanzati. Novità e premiDopo il rosa dello scorso anno, la novità per questa edizione 2025 è il giallo fluo che caratterizza la t-shirt tecnica, sempre offerta da Guess Foundation.