Stop e-Motion Days le date del festival dedicato alla stop motion!

e-(SeM), il primointernazionale, ha una data ufficiale: si terrà dal 2 al 4 maggio 2025 presso M9 – Museo del ‘900 a Venezia, Mestre. Organizzato dal collettivo cinematografico Quarta Parete, in collaborazione con UDU Venezia, questo evento rappresenta un passo importante per la promozione della settima arte, in tutte le sue forme artistiche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dae-(SeM)(@venice)Quarta Parete, collettivo fondato nel 2018 a Venezia, si è distinto per il suo impegno nel riportare il cinema al centro del dibattito culturale, valorizzando il ruolo critico e partecipativo dello spettatore. Con oltre settanta proiezioni organizzate nel territorio veneziano e un’attività redazionale attiva nei principalidel settore, il collettivo celebra con questoil coronamento di un sogno: offrire un’esperienza cinematografica unica e immersiva.