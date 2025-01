Dilei.it - Simonetta Avalle, chi era la signora della pallavolo

Lutto nel mondo dello sport e: si è spenta a 74 anni, allenatrice e figura rispettatissima nel mondo del Volley nazionale. Nata il 21 aprile 1950, ladel volley ha portato avanti una carriera da allenatrice regalando grandi soddisfazioni a diverse società nazionali, tra cui quella laziale, sua regione natale., la carriera fondata sull’amore per laUn saluto doloroso quello che il mondoitaliana è costretto a dare: si è spenta, dopo un arresto cardiaco, volto emblematico. Una donna che ha saputo dare tanto alle squadre con cui ha avuto modo di lavorare, sia come allenatrice, sia come essere umano.Romana di nascita, dopo aver ottenuto la laurea in Lettere e Filosofia,ha iniziato la carriera da allenatrice seguendo la passione per uno degli sport di squadra più amati e seguiti.