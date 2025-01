Iodonna.it - Secondo TikTok, sarebbe anche il colore più indossato dalle donne fidanzate. Sarà vero?

Le unghie blu si confermano come una delle tendenze più cool del panorama unghie, tanto da diventare una vera e propria dichiarazione di stile. Tonalità che spaziano dallo smalto azzurro polvere al blu notte, si sostituiscono al “classico” rosso come nuovostatemente per manicure eleganti. Addirittura, su, sono protagoniste di uyna “teoria”, la #bluenailtheory,cui questoun simbolo di trasformazione emotiva e addirittura un riflesso della propria condizione sentimentale. Unghie di tendenza 2025: 5 idee protagoniste dell’anno X Leggi› Unghie 2025: le tendenzee nail art del nuovo anno › Unghie bianco latte e oro: consigli, idee e ispirazioni Unghie blu: che cos’è la #bluenailtheoryTra i colori di manicure di tendenza per il 2025 arriva lo smalto blu.