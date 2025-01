Gossipnews.tv - Salta Tutto per Alessia Marcuzzi: Il Rifiuto alla Rai!

Perin Rai. Quali progetti c’erano in porto? Ecco che cosa è accaduto!Il recente scoop lanciato da Dagospia ha lasciato di stucco il pubblico italiano., la celebre conduttrice tanto attesa per il suo ritorno sul piccolo schermo, ha deciso di declinare una proposta importante della Rai. La popolare presentatrice era stata scelta per condurre il nuovo programma “Surprise Surprise,” ma ha optato per un clamoroso dietrofront che ha fatto discutere.Il ritorno televisivo diera previsto per marzo, ma un cambio di programma inaspettato ha cambiato le carte in tavola.ha rifiutato di prendere il timone di “Surprise Surprise,” spiegando di non volere confronti con Raffaella Carrà, una figura leggendaria del mondo dello spettacolo.