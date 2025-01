Anteprima24.it - Ospedale Sant’Agata, Barone: “Si risolva oppure chiederemo l’intervento della Magistratura”

Tempo di lettura: 2 minuti“La struttura ospedaliera dide’ Goti, relativamente nuova, arredata, vigilata, illuminata, pulita, riscaldata ma inutilizzata, grida vendetta! Il governatore De Luca e i suoi accoliti continuano a prendere in giro un intero comprensorio, onestamente non se ne può più!”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali regionaleLega, che l’altra sera ha accompagnato in una visita a sorpresa, all’orario di chiusura del pronto soccorso, al presidio Sant’Alfonso Maria De’ Liguori il coordinatore regionale del partito e deputato Gianpiero Zinzi.“È vergognoso che ci sia il pronto soccorso ad ore, che chiude alle 18 e riapre alle 8 di mattina. Credo che sia un caso più unico che raro in Italia. È responsabilità esclusiva di De Luca e del centrosinistra che governa la Campania.