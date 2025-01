Ilgiorno.it - Milan Futuro non vince più. Salvezza a meno cinque

Leggi su Ilgiorno.it

di Alessandro StellaSOLBIATE ARNO (Varese) Altro pareggio poco utile per il, che chiude sullo 0-0 la gara casalinga contro il Rimini. Entrambe le squadre proseguono l’astinenza di vittorie che dura dall’8 dicembre e i rossoneri rimangono al terzultimo posto adalla zona. I padroni di casa producono una buona prova difensiva, ma non riescono a segnare. A punire gli uomini di Bonera (nella foto) stavolta è l’errore su rigore di Magrassi, ipnotizzato da Colombi (che torna a parare dal dischetto dopo oltre sette anni). Il tecnico rossonero conferma quasi interamente l’undici titolare visto ad Ascoli. Uniche differenze Torriani al posto di Raveyre in porta e il nuovo acquisto Quirini, subito molto positivo- sulla fascia destra, all’esordio in maglia rossonera.