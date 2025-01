Ilgiorno.it - Lierna, picchia la ex compagna: 42enne arrestato in Sicilia

(Lecco), 27 gennaio 2025 – Un uomo di 42 anni diè statoperchéva l'ex moglie. Lo hannoi carabinieri di Francofonte, in provincia di Siracusa, in. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione spiccato dai magistrati della Procura della Repubblica Lecco. Il, un pregiudicato con precedenti penali per armi, droga e reati contro la persona e il patrimonio, è stato infatti condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Gli episodi per i quali è stato condannato risalgono al febbraio del 2020 e si sono svolto a, dove ilabitava e dove ha aggredito verbalmente e fisicamente l'ex moglie. Dopo quanto successo si era trasferito in. Ora è in carcere ad Augusta, dove sconterà la sua pena.