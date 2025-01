Iltempo.it - Lazio, frenata Champions

P>oca, stanca e confusa: la Fiorentina passa all'Olimpico, sfrutta la serata negativa della squadra di Baroni e infligge ai biancocelesti la settima sconfitta in campionato. Laè dolorosa, per colpa della solita partenza da libro degli orrori condita dai gol di Adli e Beltran, inutile la rete nel finale di Marusic ma deve far riflettere il pericoloso digiuno casalingo (due pareggi e due ko nelle ultimi quattro uscite). Nellaa sorpresa non c'è Rovella che va in panchina, al suo posto Baroni schiera Dele Bashiru (Vecino non si vede da quasi tre mesi) accanto a Guendouzi. Indisponibili anche Patric, Lazzari e soprattutto Tavares, fermatosi in settimana nella gara di coppa. Fiducia alla formula più offensiva con Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.