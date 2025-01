Calciomercato.it - Lazio-Fiorentina, Fabiani: “Spero Rapuano riveda la partita”. Poi su Casadei, Rovella e il mercato

Il ds del club biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con laparlando die non soloIl ds dellaAngelodecide di venire lui in conferenza stampa invece dei giocatori, molto amareggiati e arrabbiati per la sconfitta con lae la questione arbitro., Ds della(LaPresse) – Calcio.itIl direttore sportivo biancoceleste in conferenza stampa:Tra le valutazioni fatte in passato c’è stata anche quella su Folorunsho: come mai è stato scelto di non prenderlo? “Illo faccio io e non lo fai te”.Che tempistiche ha il rientro di Patric? In difesa arriverà qualcuno? “Aspettiamo, c’è stata poca brillantezza, ma aspettiamo tutti, anche Vecino e Lazzari. Il? Siamo alla finestra, se individuiamo qualcosa di funzionale al nostro progetto non ci tiriamo indietro, da domani ci rimetteremo su questo poker allargato come lo chiamo io.