Lautaro una vita per l’Inter e la Serie A? Ha i numeri e l’età per aggredire i record di Meazza Totti e Piola

Per gli amanti della simbologia, quella di Lecce potrebbe non essere stata una partita qualsiasi nella carriera diMartinez. Non solo per la bellezza del 2-0 e per l’importanza di quel gesto tecnico nella sua stagione (per la prima volta in questo campionato segna tre reti di fila), ma anche perché grazie a quel gol il Toro è salito in solitaria al secondo posto della classifica dei migliori marcatori stranieri della storia delin campionato.ne ha segnati 112, uno in più di Mauro Icardi. Non un calciatore qualunque: come, Icardi ha vestito la fascia da capitano, è stato il calciatore più rappresentativo del club in un preciso momento storico e come il connazionale ha dato l’idea di poter diventare una bandiera della società. Poi le strade si sono separate e la storia d’amore tra Maurito eè finita male, malissimo.